Залишається громадянкою України: де зараз перебуває Софія Ротару
Джерело:Blitz
Співачка Софія Ротару активно не виступає проти війни в Україні, але вже неодноразово показувала свою позицію на підтримку батьківщини. Але зараз артистка перебуває у Сполучених Штатах Америки.
Продюсер Леонід Дзюник вважає, що таким кроком артистка всіх перехитрила. Усі 8 років війни Софія Ротару виступала в росії, але в Україні її все одно носили на руках. російське вторгнення вона вперше засудила 28 лютого.
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Софія Ротару переїхала в США
Артистки виїхала в США, де проживає зараз. Активно вона не виступає проти війни, але інколи в мережі публікує дописи, в яких засуджує терористичні дії росії.
Вона поїхала, живе в Америці, але залишається громадянкою України. А для тих, хто виріс в Радянському Союзі, вона продовжує залишатися Ротару, яка співала: "Я, ти, він, вона! Разом – ціла країна!",
– сказав Дзюник.
На офіційному рівні до Ротару не може виникнути претензій. Раніше вона виступала в росії, але в час повномасштабного вторгнення не з'являється там на публічних заходах, не висловлюється в підтримку дій керівництва країни-агресорки. Інколи в мережі з'являються дописи на підтримку України. Зокрема Ротару засудила теракти у Кременчуці та Вінниці.Зверніть увагу!
Нагадаємо, внук Ротару втік до Франції. У березні він спробував незаконно виїхати до Молдови, однак його затримали на кордоні. Схоже, що тепер хлопцеві все-таки вдалося виїхати. В мережі він опублікував фото, на якому видно Ейфелеву вежу, однак ніяк не прокоментував його. Та шанувальники підозрюють, що Анатолій Євдокименко таки виїхав з України.