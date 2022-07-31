Залишається громадянкою України: де зараз перебуває Софія Ротару

Співачка Софія Ротару активно не виступає проти війни в Україні, але вже неодноразово показувала свою позицію на підтримку батьківщини. Але зараз артистка перебуває у Сполучених Штатах Америки.

Продюсер Леонід Дзюник вважає, що таким кроком артистка всіх перехитрила. Усі 8 років війни Софія Ротару виступала в росії, але в Україні її все одно носили на руках. російське вторгнення вона вперше засудила 28 лютого.

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Софія Ротару переїхала в США

Артистки виїхала в США, де проживає зараз. Активно вона не виступає проти війни, але інколи в мережі публікує дописи, в яких засуджує терористичні дії росії.

Вона поїхала, живе в Америці, але залишається громадянкою України. А для тих, хто виріс в Радянському Союзі, вона продовжує залишатися Ротару, яка співала: "Я, ти, він, вона! Разом – ціла країна!",

– сказав Дзюник.

На офіційному рівні до Ротару не може виникнути претензій. Раніше вона виступала в росії, але в час повномасштабного вторгнення не з'являється там на публічних заходах, не висловлюється в підтримку дій керівництва країни-агресорки. Інколи в мережі з'являються дописи на підтримку України. Зокрема Ротару засудила теракти у Кременчуці та Вінниці.

28 лютого Софія Ротару вперше за 8 років війни звинуватила росії в нападі на Україну . Вона повідомила, що перебуває в Києві, та написала: "Незалежність і свобода коштують дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України… По всій Україні точаться жорстокі бої".

Нагадаємо, внук Ротару втік до Франції. У березні він спробував незаконно виїхати до Молдови, однак його затримали на кордоні. Схоже, що тепер хлопцеві все-таки вдалося виїхати. В мережі він опублікував фото, на якому видно Ейфелеву вежу, однак ніяк не прокоментував його. Та шанувальники підозрюють, що Анатолій Євдокименко таки виїхав з України.