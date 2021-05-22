Обирає не драму, а простоту, – Даша Ульянова прокоментувала фінал "Холостяка-11"

Фінал 11 сезону шоу "Холостяк" став грандіозною і довгоочікуваною подією. Переможниця попереднього сезону Даша Ульянова прокоментувала рішення Михайла Заливаки, який обрав Анну Богдан.

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова заявила, що давно знала ім'я дівчини, яку Михайло Заливако обрав у фіналі. Тому рішення бізнесмена її не здивувало. Гімнастку шокувала реакція глядачів, які засуджують вибір головного героя "Холостяка-11" і поливають брудом Анну Богдан.

До теми "Холостяк" Михайло Заливако прокоментував свій вибір у фіналі проєкту

Реакція Даші Ульянової на фінал "Холостяка-11"

Обох фіналісток – Юлію "Зайку" та Анну Богдан – Даша Ульянова вважає чудовими дівчатами, які однаково заслуговують кохати і бути коханими. Рішення Михайла вона схвалює, адже переконана, що його стосунки з Юлею "Зайкою", яка стала фавориткою глядачів, були б нестабільними. На її думку, чоловік зробив вибір на користь "речей для життя та особистого комфорту".

Це нормально, коли чоловік обирає не драму, а простоту в стосунках. Це нормально, коли дорослий чоловік обирає не емоційні гойдалки, а стабільність. Це нормально, коли чоловік обирає дівчину за інтересами, ритмом життя і спільним планами,

– висловилася Даша Ульянова.

Так переможниця "Холостяка-10" публічно підтримала обраницю Михайла Заливаки Анну Богдан і написала: "Щастя, вірю в вашу пару".

"Дашенько, спасибі тобі величезне за підтримку і за приємні слова", – прокоментувала емоційний допис переможниця Анна.

Радимо дізнатися Ти мій, – Анна Богдан відреагувала на перемогу в "Холостяку-11"

Реакція учасниць на поразку в "Холостяку"