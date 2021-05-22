Обирає не драму, а простоту, – Даша Ульянова прокоментувала фінал "Холостяка-11"

Фінал 11 сезону шоу "Холостяк" став грандіозною і довгоочікуваною подією. Переможниця попереднього сезону Даша Ульянова прокоментувала рішення Михайла Заливаки, який обрав Анну Богдан.
Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова заявила, що давно знала ім'я дівчини, яку Михайло Заливако обрав у фіналі. Тому рішення бізнесмена її не здивувало. Гімнастку шокувала реакція глядачів, які засуджують вибір головного героя "Холостяка-11" і поливають брудом Анну Богдан.
До теми "Холостяк" Михайло Заливако прокоментував свій вибір у фіналі проєкту
Реакція Даші Ульянової на фінал "Холостяка-11"
Обох фіналісток – Юлію "Зайку" та Анну Богдан – Даша Ульянова вважає чудовими дівчатами, які однаково заслуговують кохати і бути коханими. Рішення Михайла вона схвалює, адже переконана, що його стосунки з Юлею "Зайкою", яка стала фавориткою глядачів, були б нестабільними. На її думку, чоловік зробив вибір на користь "речей для життя та особистого комфорту".
Це нормально, коли чоловік обирає не драму, а простоту в стосунках. Це нормально, коли дорослий чоловік обирає не емоційні гойдалки, а стабільність. Це нормально, коли чоловік обирає дівчину за інтересами, ритмом життя і спільним планами,
– висловилася Даша Ульянова.
Так переможниця "Холостяка-10" публічно підтримала обраницю Михайла Заливаки Анну Богдан і написала: "Щастя, вірю в вашу пару".
"Дашенько, спасибі тобі величезне за підтримку і за приємні слова", – прокоментувала емоційний допис переможниця Анна.
Радимо дізнатися Ти мій, – Анна Богдан відреагувала на перемогу в "Холостяку-11"
Реакція учасниць на поразку в "Холостяку"
- Улюблениця глядачів Юлія "Зайка" заявила, що Михайло Заливако розбив їй серце: "Ти сказав, що це не любов. Відчуття такі, ніби моє серце луснуло як повітряна кулька, в яку встромили кинджал".
- Співачка Розалі, яка так і не полетіла в Дубаї та не приміряла весільний образ, відверто розчарувалася, що казка на "Холостяку" не завершилася happy end. Однак дівчина все ще вірить у справжнє щире кохання.