Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова заявила, что давно знала имя девушки, которую Михаил Заливако выбрал в финале. Поэтому решение бизнесмена ее не удивило. Гимнастку шокировала реакция зрителей, которые осуждают выбор главного героя "Холостяка-11" и поливают грязью Анну Богдан.

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Реакция Даши Ульяновой на финал "Холостяка-11"

Обеих финалисток – Юлию "Зайку" и Анну Богдан – Даша Ульянова считает прекрасными девушками, которые одинаково заслуживают любить и быть любимыми. Решение Михаила она одобряет, ведь убеждена, что его отношения с Юлей "Зайкой", которая стала фавориткой зрителей, были бы нестабильными. По ее мнению, мужчина сделал выбор в пользу "вещей для жизни и личного комфорта".

Это нормально, когда мужчина выбирает не драму, а простоту в отношениях. Это нормально, когда взрослый человек выбирает не эмоциональные качели, а стабильность. Это нормально, когда мужчина выбирает девушку по интересам, ритму жизни и общим планам,

– высказалась Даша Ульянова.

Так победительница "Холостяка-10" публично поддержала избранницу Михаила Заливаки Анну Богдан и написала: "Счастья, верю в вашу пару".

"Дашенька, спасибо тебе огромное за поддержку и за приятные слова", – прокомментировала эмоциональное сообщение победительница Анна.

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