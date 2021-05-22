У фіналі 11 сезону "Холостяка", який відбувся в п'ятницю, 21 травня, Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Чоловік йшов на реаліті-шоу, щоб знайти своє кохання й таки зміг це зробити.

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Романтичне фото "Холостяка" Михайла та Анни

На особистій сторінці в інстаграмі чоловік зробив зворушливий допис. Заливако оприлюднив фото, де постав перед камерою разом із коханою. Михайло та Анна зображені на локації, де й відбувалася фінальна церемонія.

Закохані ніжно обіймають один одного та усміхаються. Вони не приховують свого щастя. Саме на проєкті Анна та Михайло змогли розпочати свою історію кохання.

Заливако не був багатослівним й доповнив публікацію смайликом у вигляді сердечка. Про почуття до обраниці він раніше заявив на всю країну, сказавши у фіналі: "Я кохаю тебе!".

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Реакція мережі

Однак такий вибір "Холостяка" неабияк засмутив деяких глядачів шоу. Вони зазначають, що Михайло вчинив погано стосовно Юлії, оскільки спочатку дав їй надію на стосунки й одразу ж забрав її.

"Навіщо робити боляче Юлі? Ти опустився в очах усіх глядачів".

"У цьому сезоні не було справжнього чоловіка, а був якийсь хлопчик, який грає з почуттями та робить боляче".

"Як це неправильно! Не можна було так з Юлею вчиняти. Справжній чоловік так не робить".

"Це далеко не реаліті. Шоу… Цей сезон "переплюнув" всі попередні. Для чого так знущатися з почуттів?"

"З Юлею було не кохання? Навіщо тоді давати надію? Розчарував".

Та є глядачі, які щиро раді за Михайла та Анну, й вітають їх з продовженням історії кохання.