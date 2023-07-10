Квітковій виповнилося 25 років. Цікаво, що її син в цей час був у колишнього чоловіка Нікіти Добриніна.

До теми Даша Квіткова відповіла, чи дозволить синові спілкуватися з дівчиною Нікіти Добриніна

Даша Квіткова запросила друзів на відпочинок – в один із заміських готельних комплексів із басейном біля Києва. "Сьогодні друзі знаходять мене по всьому Києву, я безмежно вдячна всім за увагу", – зазначила блогерка та похизувалася розкішними букетами.



Даша Квіткова в день народження / Фото з її інстаграм-сторіс

Блогерка також розсекретила найоригінальніший подарунок на день народження. За її словами, вона неочікувала побачили як подарунок лопатку для взуття, яку вона дуже хотіла, але забувала сама собі купити.

Серед гостей була й телеведуча Леся Нікітюк. Дівчата продемонстрували підтягнуті фігури в купальниках. Вони відпочили біля басейну та позасмагали.



Даша Квіткова з Лесею Нікітюк / Фото з її інстаграм-сторіс

Увечері Квіткова із друзями сходила на концерт у ботанічному саду. Вона запросила також підприємця та учасника списку Forbes 30 до 30 Євгена Таллера. Також була її подруга Таня Парфільєва з чоловіком.



Даша Квіткова з Євгеном Таллером / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Додамо, що цей день блогерка проводить без сина Лева. Хлопчика забрав до себе його батько, ведучий Микита Добринін. Після офіційного розлучення Добринін регулярно бачиться з сином.

Квіткова відповіла на питання підписників, що їй подарував колишній чоловік. Дівчина зізналася що зранку він приніс квіти. коли забирав Лева до себе.



Даша Квіткова про подарунок від Добриніна / Фото з її інстаграм-сторіс

Квіткова зазначила, що це не було святкування дня народження, а лише відпочинок та спільне дозвілля з друзями. Вона також додала, що трохи святкуватиме у четвер, коли буде рік її сину Леву. Схоже, блогерка планує дитяче святкування.

Як Даша Квіткова провела день народження / Всі фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Даші Квітковій приписують роман з Євгеном Таллером. Так, у травні Квіткова показувалась на спільних фото з продюсером, а нещодавно проводила час з ним і своїм сином.

І хоч блогерка вже неодноразово стверджувала, що вони лише друзі, шанувальники досі поширюють чутки про стосунки. Усі здогадки Квіткова назвала "х*рнею, висмоктаною з повітря". Вона також заявила, що в шлюбі з Добриніним зрад не було.