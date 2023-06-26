Квіткова також зізналася, чи має вона зараз стосунки. Днями вона відповідала на чутки про свій роман.

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Квіткова відповіла на чутки про зради

Днями блогер Богдан Беспалов заявив, що, перебуваючи у шлюбі з Добриніним, Квіткова почала цікавитися продюсером Євгеном Таллером. Він навіть вважає, що вони зараз приховують свої стосунки.

На це відповіла Даша Квіткова. У своїх Інстаграм-сторіс блогерка есно зізналася, що не зраджувала. Крім того, за її словами, у неї зараз немає партнера.

Значить так: я не зраджувала у шлюбі. Я не перебуваю і не перебувала у стосунках ні з Ігорем (Лаченковим, – 24 Канал), ні з Женею (Таллером, – 24 Канал). Х*рня, висмоктана з повітря,

– різко відповіла Квіткова.



Даша Квіткова відповіла на чутки про зради / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, у травні Даша Квіткова засвітилась з відомим продюсером Женею Таллертом на спільних фото. Парі вже давно приписують роман, проте блогерка пояснювала, що вони не разом.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. На початку вересня 2022 року вони повінчалися, але вже цього місяця оголосили, що розлучилися.