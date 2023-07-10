Квитковой исполнилось 25 лет. Интересно, что ее сын в этот ча с был у бывшего мужа Никиты Добрыниной.

К теме Даша Квиткова ответила, позволит ли сыну общаться с девушкой Никиты Добрынина

Даша Квиткова пригласила друзей на отдых – один из загородных гостиничных комплексов с бассейном возле Киева. "Сегодня друзья находят меня по всему Киеву, я безгранично благодарна всем за внимание", – отметила блоггер и похвасталась роскошными букетами.



Даша Квиткова в день рождения / Фото с ее инстаграм-сторис

Блогерка также рассекретила самый оригинальный подарок на день рождения. По ее словам, она не ожидала увидевших как подарок лопатку для обуви, которую она очень хотела, но забывала сама себе купить.

Среди гостей была и телеведущая Леся Никитюк. Девушки продемонстрировали подтянутые фигуры в купальниках. Они отдохнули у бассейна и позагорали.



Даша Квиткова с Лесей Никитюк / Фото с ее инстаграмм-сторис

Вечером Квиткова с друзьями сходила на концерт в ботаническом саду. Она пригласила также предпринимателя и участника списка Forbes 30 к 30 Евгению Таллеру. Также была ее подруга Таня Парфильева с мужем.



Даша Квиткова с Евгением Таллером / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Добавим, что этот день блоггер проводит без сына Льва. Мальчика забрал к себе его отец, ведущий Никита Добрынин. После официального развода Добрынин регулярно видится с сыном.

Квиткова ответила на вопросы подписчиков, что ей подарил бывший муж. Девушка призналась, что утром он принес цветы. когда забирал Льва к себе.



Даша Квиткова о подарке от Добрынина / Фото с ее инстаграм-сторис

Квиткова отметила, что это не было празднование дня рождения, а только отдых и общий досуг с друзьями. Она также добавила, что будет немного праздновать в четверг, когда будет год ее сыну Льву. Похоже, блоггер планирует детское празднование.

Как Даша Квиткова провела день рождения / Все фото с ее инстаграмм-сторис

Напомним, что Даше Квитковой приписывают роман с Евгением Таллером. Так, в мае Квиткова показывалась на совместных фото с продюсером, а недавно проводила время с ним и своим сыном.

И хотя блоггерша уже неоднократно утверждала, что они только друзья, поклонники до сих пор распространяют слухи об отношениях. Все догадки Квиткова назвала " х*рней, высосанной из воздуха Она также заявила, что в браке с Добрыниным измен не было.