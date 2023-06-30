Даша Квіткова, яка нещодавно повідомила про офіційне розлучення з Нікітою Добриніним, прогулялась з Євгеном Таллером. Разом з ними також була блогерка Таня Парфільєва, яка скоро вперше стане мамою.
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Євген Таллер проводить час з Левом
На фото, які опублікувала Даша Квіткова, видно, що продюсер грається з сином Даші та Нікіти. Зокрема, на одному з кадрів Лев щось показує Євгену, коли той тримає його за руку.
Женя і діти, як окремий вид мистецтва,
— зазначила під фото блогерка.
Євген Таллер з сином Даші та Нікіти / скриншот з інстаграм-сторіс
До того ж на іншій світлині можна побачити, як Женя Таллер несе Лева на руках.
Євген Таллер несе на руках Лева / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про роман Даші Квіткової та Євгена Таллера
- Зазначимо, про стосунки пари зговорили ще в травні, коли Даша опублікувала спільні з відомим продюсером фото. Після цього більшість підписників написали в коментарях про те, що нібито пара на фото виглядає закоханою.
- Днями блогер Богдан Беспалов, заявив що Даша Квіткова зустрічається з Євгеном Таллером. На його думку, пара зараз приховує стосунки. До того ж блогер-пліткар додав, що Квіткова почала цікавитись Таллером перебуваючи у шлюбі з Добриніним.
- Даша Квіткова відповіла на гучні заяви блогера. За її словами, всі ці здогадки "висмоктані з повітря".