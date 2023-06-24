Блогерка розуміє, що з часом її колишній чоловік може знайти нову дівчину. Тож вона зізналася, чи дозволить сину проводити час з Добриніним і його майбутньою обраницею.

Цікаво Я ревнивий, – Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років шлюбу

Квіткова відповіла на питання про Лева

Даша Квіткова вже наголошувала, що після розлучення підтримує з Нікітою лише батьківські стосунки. Підписники блогерки поцікавилися, чи готова вона до того, що з часом у її Нікіти Добриніна з'явиться нова кохана, яка також буде спілкуватися з Левом. Квіткова відповіла на це у Інстаграм-сторіс.

Вона наголосила, що з повагою поставиться до змін в особистому житті Добриніна і буде рада, якщо його нова дівчина зможе знайти спільну мову з їхнім сином.

Я вчуся довіряти. Буду рада, якщо Нікіта буде щасливий, і в нього буде інша жінка. Головне, щоб вона добре ставилася до нашого сина, і я б хотіла бути з нею знайома, щоб просто розуміти, яка це людина і з ким залишається син,

– відповіла Квіткова.

Блогерка додала, що 2-річному Леву ніхто не замінить маму й тата, але вона буде рада, якщо до хлопчика будуть ставитися з любов'ю.



Квіткова відповіла на питання підписників / Фото з її інстаграм-сторіс

Даша Квіткова відповіла на чутки про роман

Квіткова вперше розповіла, які стосунки її пов’язують із блогером Ігорем Лаченковим. Адже останнім часом пара виставляє багато фото разом.

"Друзі, я ні з ким не зустрічаюся! З Ігорем ми приколюємося і працюємо над наближенням нашої перемоги", – зазначила Даша.



Квіткова відповіла про свої стосунки / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що у травні 2020 року Даша Квіткова та Нікіта Добринін зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. Святкування весілля відбулося вже 12 серпня, церемонія вийшла гучною.

У липні Даша й Нікіта стали батьками. У них народився первісток, син Лев. На початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися. А вже за кілька місяців оголосили, що розлучаються.