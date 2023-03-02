Крутий досвід, – Даша Квіткова зізналася, чи пішла б знову на шоу "Холостяк"
Джерело:Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова нещодавно розійшлася з Нікітою Добриніним, якого зустріла на шоу "Холостяк-9". І хоч дівчина тоді перемогла на проєкті, тепер не готова знову переживати ті відчуття.
Після розриву з Нікітою Добриніним блогерку засипали питаннями про стосунки в Instagram-Stories. Серед іншого, Даша Квіткова відповіла і на те, чи хотіла б вона знову взяти участь у шоу "Холостяк" або ж "Холостячка".
Цікаво Даша Квіткова розсекретила залицяльника, який засипає її квітами: "Підтримуємо зв'язок"
Відповіла на це дівчина досить категорично та заявила, що не хоче повторювати досвід участі в шоу "Холостяк".
Як досвід – так, круто. Але, чесно, я більше не хочу, щоб обирали між мною і ще іншими варіантами. Я – стовідсоткове так. А ось ці гойдалки мені не цікаві більше,
– заявила Квіткова.
Чи пішла б Даша Квіткова на "Холостячку"? Блогерка запевнила, що формат жіночої версії шоу їй теж не цікавий. "З приводу "Холостячки", то також ні. Тому що вони просто не знайдуть стільки чоловіків, які б мене дійсно зацікавили і вивезли мене", – пожартувала Квіткова.
Підписники також поцікавилися, чи пішла б Даша на шоу "СуперМама", адже вона разом з Нікітою виховує однорічного сина Лева.
"СуперМама – ні, бо я не хочу нікому і нічого доводити. Мені не потрібно самостверджуватись. Я не ідеальна і не прагну нею бути. Просто знаю, що для свого сина я найкраща і мені цього достатньо", – підсумувала Квіткова.
Даша Квіткова про участь у шоу "Холостяк" / Скріншот з її інстаграм-сторіс
Що відомо про розрив Даші Квіткової з Нікітою Добриніним: коротко
- У січні в інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що близько двох тижнів уже не живе разом з Нікітою Добриніним. Цікаво, що Даша не думає, що їхні подружні взаємини зможуть відновитися.
- Про причини ні Даша, ні Нікіта не говорять. Але інфлюенсерка казала, що стосунки робили їм обом боляче. Тоді як Добринін підкреслював, що не зраджував дружину. Він дав зрозуміти, що був вірним.
- Водночас Даші довелося спростовувати закиди, що нібито вона пішла від Добриніна, що рішення розійтися прийняла сама. За її словами, вони обрали "будувати здорові стосунки батьків, яким окремо набагато легше, ніж разом".
- Додамо, що Даша й Нікіта продовжують разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках, спілкуються та мають можливість однаково проводити час з малюком.