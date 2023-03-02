Крутий досвід, – Даша Квіткова зізналася, чи пішла б знову на шоу "Холостяк"

Блогерка Даша Квіткова нещодавно розійшлася з Нікітою Добриніним, якого зустріла на шоу "Холостяк-9". І хоч дівчина тоді перемогла на проєкті, тепер не готова знову переживати ті відчуття.

Після розриву з Нікітою Добриніним блогерку засипали питаннями про стосунки в Instagram-Stories. Серед іншого, Даша Квіткова відповіла і на те, чи хотіла б вона знову взяти участь у шоу "Холостяк" або ж "Холостячка".

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Відповіла на це дівчина досить категорично та заявила, що не хоче повторювати досвід участі в шоу "Холостяк".

Як досвід – так, круто. Але, чесно, я більше не хочу, щоб обирали між мною і ще іншими варіантами. Я – стовідсоткове так. А ось ці гойдалки мені не цікаві більше,

– заявила Квіткова.

Чи пішла б Даша Квіткова на "Холостячку"? Блогерка запевнила, що формат жіночої версії шоу їй теж не цікавий. "З приводу "Холостячки", то також ні. Тому що вони просто не знайдуть стільки чоловіків, які б мене дійсно зацікавили і вивезли мене", – пожартувала Квіткова.

Підписники також поцікавилися, чи пішла б Даша на шоу "СуперМама", адже вона разом з Нікітою виховує однорічного сина Лева.

"СуперМама – ні, бо я не хочу нікому і нічого доводити. Мені не потрібно самостверджуватись. Я не ідеальна і не прагну нею бути. Просто знаю, що для свого сина я найкраща і мені цього достатньо", – підсумувала Квіткова.



Даша Квіткова про участь у шоу "Холостяк" / Скріншот з її інстаграм-сторіс

Що відомо про розрив Даші Квіткової з Нікітою Добриніним: коротко