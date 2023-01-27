24-річна Даша Квіткова лаконічно висловилася про розрив з Нікітою Добриніним і не стала виносити особисті проблеми на публіку. Вони розійшлися по-хорошому й продовжують спілкуватися заради сина Лева. Саме тому фоловери вигадують різні версі розставання і здебільшого звинувачують дівчину.

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Квіткова відповіла на закиди, що кинула Добриніна

Квіткова стримано відповіла на хейт і підтвердила, що розповіла не всю правду, бо "не розходяться люди, коли у стосунках все добре". Однак скандальних деталей від неї не буде.

Я не назвала все, як є, та й не хочу. Бо поважаю свій вибір. Тому я готова була до того, що візьму на себе відповідальність і залишусь поганою людиною, яка кинула хорошого чоловіка і знецінила нашу сім'ю,

– прокоментувала Даша Квіткова.

Блогерка написала, що "не свята, зі своїми приколами", але в розриві винні обоє – і вона, і Нікіта Добринін. Квіткова лише обмовилася, що разом їм було важко й боляче.

"Поки хтось обирає бути у стосунках, де їм боляче, де є аб'юз чи ще щось, ми обрали інший шлях. І він наш, нам з цим жити. У нас народився чудовий, неймовірний син. Заради нього і варто будувати здорові стосунки батьків. Батьків, яким окремо набагато легше, ніж разом, і не боляче", – наголосила блогерка.

Даша Квіткова про розрив з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова про розрив з Нікітою Добриніним / Фото з інстаграм-сторіс