В інтерв'ю 24 Каналу Катя відверто зізналася, чи засмутила її новина про розрив стосунків Квіткової і Добриніна і чи не зневірилася після цього у реаліті-шоу.
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Катя Лозовицька про розрив Даші Квіткової та Нікіти Добриніна
Катя зізналася, що для неї Даша та Нікіта були прикладом здорових, дорослих, свідомих стосунків. Дівчина стежила за сторінками закоханих в інстаграмі, надихалася їхнім союзом. І дуже засмутилася, коли дізналася, що вони розійшлися.
Однак, дівчина зазначила, що це життя, пари розходяться так само як і після проєкту "Холостяк". На це є різні причини й це абсолютно нормально. Тому розлучення Квіткової та Добриніна Катя ніяк не пов'язує з проєктом.
У проєкті це мене ніяк не розчарувало. Вони були разом вже дуже довгий час, і те, що вони змогли побудувати сім'ю після проєкту, народити дитину та жити щасливо – це показує лише те, що на проєкті можливо зустріти свою людину. Звісно, це момент удачі, проте можливість є, все залежить тільки від людей,
– сказала Лозовицька.
Розрив Квіткової та Добриніна: головне
- 21 січня блогерка Даша Квіткова оголосила про розрив з Нікітою Добриніним. Закохані роз'їхалися, зараз Даша живе разом з сином Левом у будинку, який купувала разом з чоловіком.
- "У нас немає ніяких відносин, окрім батьківських. Ми бачимося і розмовляємо лише про дитину. Наразі я не бачу, що ми можемо бути разом", – казала Квіткова.
- Після виходу інтерв'ю Даші Добринін опублікував лаконічний допис, в якому зазначив, що бути зараз окремо – це спільне рішення.
- Фоловери засипали блогерку проханнями зберегти сім'ю, але вона зазначала, що наразі немає шансів, і вона з Нікітою точно не зійдуться. Тепер кожен живе своє життя.
- А через кілька днів Квіткова з сином Левом полетіла на відпочинок на Мальдіви, Добринін залишився в Україні. Дівчина сама оплатила цю поїздку, без допомоги Нікіти.
- Також Квіткова стримано відповіла на хейт, бо їй писали, що нібито вона розбила сім'ю, і підтвердила, що розповіла не всю правду, бо "не розходяться люди, коли у стосунках все добре". Однак скандальних деталей від неї не буде. Блогерка написала, що "не свята, зі своїми приколами", але в розриві винні обоє – і вона, і Нікіта Добринін. Квіткова лише обмовилася, що разом їм було важко й боляче.