В інтерв'ю 24 Каналу Катя відверто зізналася, чи засмутила її новина про розрив стосунків Квіткової і Добриніна і чи не зневірилася після цього у реаліті-шоу.

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Катя Лозовицька про розрив Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Катя зізналася, що для неї Даша та Нікіта були прикладом здорових, дорослих, свідомих стосунків. Дівчина стежила за сторінками закоханих в інстаграмі, надихалася їхнім союзом. І дуже засмутилася, коли дізналася, що вони розійшлися.

Однак, дівчина зазначила, що це життя, пари розходяться так само як і після проєкту "Холостяк". На це є різні причини й це абсолютно нормально. Тому розлучення Квіткової та Добриніна Катя ніяк не пов'язує з проєктом.

У проєкті це мене ніяк не розчарувало. Вони були разом вже дуже довгий час, і те, що вони змогли побудувати сім'ю після проєкту, народити дитину та жити щасливо – це показує лише те, що на проєкті можливо зустріти свою людину. Звісно, це момент удачі, проте можливість є, все залежить тільки від людей,

– сказала Лозовицька.