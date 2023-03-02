После разрыва с Никитой Добрыниным блоггершу засыпали вопросами об отношениях в Instagram-Stories. Среди прочего, Даша Квиткова ответила и на то, хотела бы она снова принять участие в шоу "Холостяк" или же "Холостячка".

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Ответила на это девушка довольно категорично и заявила, что не хочет повторять опыт участия в шоу "Холостяк".

Как опыт – да, круто. Но, честно, я больше не хочу, чтобы выбирали между мной и другими вариантами. Я – стопроцентное да. А вот эти качели мне не интересны больше,

– заявила Квиткова.

Пошла бы Даша Квиткова на "Холостячку"? Блогерша заверила, что формат женской версии шоу ей тоже не интересен. "По поводу "Холостячки", то тоже нет. Потому что они просто не найдут столько мужчин, которые бы меня действительно заинтересовали и вывезли меня", – пошутила Квиткова.

Подписчики также поинтересовались, ушла бы Даша на шоу "СуперМама", ведь она вместе с Никитой воспитывает годовалого сына Льва.

"СуперМама – нет, потому что я не хочу никому и ничего доказывать. Мне не нужно самоутверждаться. Я не идеальна и не хочу ею быть. Просто знаю, что для своего сына я самая лучшая и мне этого достаточно", – подытожила Квиткова.



Даша Квиткова об участии в шоу "Холостяк" / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Что известно о разрыве Даши Квитковой с Никитой Добрыниным: коротко