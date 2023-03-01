Інфлюенсерка Даша Квіткова після розриву з Нікітою Добриніним інтригує новими стосунками. Раніше вона показувала букети квітів, які їй надсилав залицяльник, а тепер відповіла, хто це був.

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Даша Квіткова про залицяльника

Блогерка зізналась, хто саме засипає її квітами. Виявилося, що це – військовий, на ім'я Богдан. Даша підтримує з ним контакт.

Він воює не перший місяць і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок,

– розсекретила Квіткова.



Даша Квіткова про залицяльника / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що інфлюенсерка отримує від шанувальників не тільки квіти, але й дорогі подарунки. Днями вона показувала новий MacBook, який отримала від загадкового чоловіка. Але поки незрозуміло, чи це той самий залицяльник.

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