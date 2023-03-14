Квіткова зізналася, що за вагітність набрала 32 кілограми. До цього блогерка важила 54 кілограми.
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І хоч вага Даші до вагітності була чудовою, вона не була задоволена якістю шкіри, зокрема мала набряклість.
Водночас зараз блогерка важить 50 кілограмів.
Моє перетворення тривало більше, ніж півтора року. Сьогодні я задоволена своєю формою, тілом, шкірою й самопочуттям,
– написала вона.
Додамо, що підтримувати себе у формі Квітковій допомагають регулярні тренування і правильний підхід до харчування.
Крім того, Даша Квіткова показала, як займається у тренажерному залі. Вправи вона має дуже інтенсивні.
Як Квітковій вдалося схуднути
- Раніше дівчина розповіла, що до вагітності мала розлади харчової поведінки, але вони припинилися, коли блогерка завагітніла.
- Коли Даша народила, то була шокована своїм виглядом. "Я дотримувалась дієти. У мене було все варене, парене, все було без цукру. А вага не йшла. Я пішла до ендокринолога, до дієтолога, здала аналізи, мені зробили повний чек-ап організму. І з дієтологом і ендокринологом почала худнути", – сказала вона.
- Квіткова нещодавно розповідала, що досягнула рекордної ваги – 48 кілограмів. Та інстаграм-зірка зізналась, що цієї цифри досягла не коштом правильного харчування і спорту, а через стрес.
- Також дівчина наважилась показати себе в максимальній вазі півтора року тому. Після пологів вона важила 83 кілограми.
До слова, у січні в інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що вуже не живе разом з Нікітою Добриніним. Але попри це пара продовжує разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках, спілкуються та мають можливість однаково проводити час з малюком.