Квіткова зізналася, що за вагітність набрала 32 кілограми. До цього блогерка важила 54 кілограми.

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І хоч вага Даші до вагітності була чудовою, вона не була задоволена якістю шкіри, зокрема мала набряклість.

Водночас зараз блогерка важить 50 кілограмів.

Моє перетворення тривало більше, ніж півтора року. Сьогодні я задоволена своєю формою, тілом, шкірою й самопочуттям,

– написала вона.

Додамо, що підтримувати себе у формі Квітковій допомагають регулярні тренування і правильний підхід до харчування.

Крім того, Даша Квіткова показала, як займається у тренажерному залі. Вправи вона має дуже інтенсивні.

Як Квітковій вдалося схуднути

Раніше дівчина розповіла, що до вагітності мала розлади харчової поведінки, але вони припинилися, коли блогерка завагітніла.

Коли Даша народила, то була шокована своїм виглядом. "Я дотримувалась дієти. У мене було все варене, парене, все було без цукру. А вага не йшла. Я пішла до ендокринолога, до дієтолога, здала аналізи, мені зробили повний чек-ап організму. І з дієтологом і ендокринологом почала худнути", – сказала вона.

Квіткова нещодавно розповідала, що досягнула рекордної ваги – 48 кілограмів. Та інстаграм-зірка зізналась, що цієї цифри досягла не коштом правильного харчування і спорту, а через стрес.

Також дівчина наважилась показати себе в максимальній вазі півтора року тому. Після пологів вона важила 83 кілограми.

До слова, у січні в інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що вуже не живе разом з Нікітою Добриніним. Але попри це пара продовжує разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках, спілкуються та мають можливість однаково проводити час з малюком.