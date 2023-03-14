Квиткова призналась, что за беременность набрала 32 килограмма. До этого блоггерша весила 54 килограмма.

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И хотя вес Даши до беременности был великолепным, она не была удовлетворена качеством кожи, в частности, имела отечность.

В то же время сейчас блоггер весит 50 килограммов.

Мое преобразование длилось более полутора лет. Сегодня я довольна своей формой, телом, кожей и самочувствием,

– написала она.

Добавим, что поддерживать себя в форме Квитковой помогают регулярные тренировки и правильный подход к питанию.

Кроме того, Даша Квиткова показала, как занимается в тренажерном зале. Упражнения у нее очень интенсивные.

Как Квитковой удалось похудеть

Ранее девушка рассказала, что до беременности расстройства пищевого поведения, но они прекратились, когда блогерша забеременела.

Когда Даша родила, то была шокирована своим видом. "Я соблюдала диету. У меня было все вареное, паренное, все было без сахара. А вес не шел. Я пошла к эндокринологу, к диетологу, сдала анализы, мне сделали полный чек-ап организма. И с диетологом и эндокринологом начала худеть" – сказала она.

Квиткова недавно рассказывала, что достигла рекордного веса – 48 килограммов. Но инстаграм-звезда призналась, что этой цифры достигла не за счет правильного питания и спорта, а из-за стресса.

Также девушка отважилась показать себя в максимальном весе полтора года тому назад. После родов она весила 83 килограмма.

К слову, в январе в интервью Маше Ефросининой блоггерша заявила, что уже не живет вместе с Никитой Добрыниным. Но несмотря на это, пара продолжает вместе воспитывать сына Льва. Они находятся в хороших родительских отношениях, общаются и имеют возможность все равно проводить время с малышом.