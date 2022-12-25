Українська блогерка Даша Квіткова півтора року тому стала мамою вперше. Через вагітність вона набрала вагу, та після пологів змогла повернутись до звичної форми.

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Як Даша Квіткова виглядала після пологів

Блогерка в інстаграм-сторіз відповіла на запитання, чи справді вона схуднула на понад 30 кілограмів. Даша опублікувала кадри, які зробила за 2 дні після пологів – тоді вона мала вагу 83 кілограми.



Даша після пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова розповіла, що припинила схуднення, коли скинула 30 кілограмів. Але вже й без спроб скинути вагу, дівчина втратила ще 3 кілограми.

Я припинила цілеспрямовано худнути, коли досягла своєї ваги до вагітності – 53 кг. Зараз я 50 кг. Вага сама йде. Зараз я просто хочу зробити хорошу і здорову форму того, що є,

– зізналась блогерка.

"На животі розтяжок немає. Є на грудях, тому що вони під час грудного годування були ого-го, і на стегнах. Жодним чином не збираюся боротися, тому що вони мене не хвилюють", – додала Даша.



Теперішня фігура Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Зауважимо, що Даша Квіткова розповідала, що з Нікітою Добриніним хочуть стати батьками вдруге. І хоч у подружжя є певні переживання, вони вже працюють над цим бажанням.