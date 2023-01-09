В інстаграм-профілі з 1,7-мільйонною аудиторією Даша Квіткова похвалилася новою вагою. Після новорічних і різдвяних свят вона важить найменше за все свідоме життя – 48 кілограмів.

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Даша Квіткова схудла до 48 кілограмів

Дівчина каже, що так схудла не через правильне харчування та регулярний спорт, а через постійні нерви та стрес.

Сьогодні ваги мене здивували. Я вперше за своє доросле та свідоме життя важу 48 кілограмів. Це вже не мій спосіб харчування чи спорт, це суто мої нерви дають про себе знати. Мені подобається, як я виглядаю, але я можу пощупати свою печінку і це мене не дуже радує,

– поділилася Даша Квіткова.

"Вибачте, не можу не випендрюватися, бо я сама в шоці, що я маю такий класний вигляд після своїх 83 кілограмів", – додала блогерка в іншій інстаграм-сторіс.

Даша Квіткова схудла до 48 кілограмів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова схудла до 48 кілограмів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під дописом у чорній мінісукні Дашу Квіткову закидали коментарями, що вона, як інфлюенсерка, не може важити 48 кілограмів, адже її дивляться підлітки, які можуть "побігти худнути до смерті". Ба більше, "потрібно зупиняти тему ваги і схуднення на рівні тренду".

Після цього блогерка наголосила, що не обмежує себе в їжі, їсть усе, що хоче, і навіть планує повернутися у свою звичну вагу – 50 кілограмів при зрості 165. "Я не голодую. Все добре, бо я під наглядом лікаря", – закцентувала блогерка.

Нагадаємо, лише нещодавно Квіткова насмілилася показати себе в максимальній вазі півтора року тому. Після пологів вона важила 83, тож у грудні хизувалася схудненням на 33 кілограми. Відтоді через стрес пішло ще два.