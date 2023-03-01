Даша Квіткова розсекретила залицяльника, який засипає її квітами: "Підтримуємо зв'язок"

Українська блогерка Даша Квіткова зізналась, хто засипає її квітами після розлучення. Інфлюенсерка підтримує з чоловіком зв'язок.

Інфлюенсерка Даша Квіткова після розриву з Нікітою Добриніним інтригує новими стосунками. Раніше вона показувала букети квітів, які їй надсилав залицяльник, а тепер відповіла, хто це був.

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Даша Квіткова про залицяльника

Блогерка зізналась, хто саме засипає її квітами. Виявилося, що це – військовий, на ім'я Богдан. Даша підтримує з ним контакт.

Він воює не перший місяць і я неймовірно вдячна (він бачив мої донати), що він вирішив зробити мені приємно. І ми зараз підтримуємо зв'язок,

– розсекретила Квіткова.



Даша Квіткова про залицяльника / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова розійшлась з чоловіком: що відомо

В інтерв'ю Маші Єфросиніній блогерка заявила, що близько двох тижнів уже не живе разом з Нікітою Добриніним. Даша не думає, що їхні подружні взаємини зможуть відновитися.

Про причини ні Даша, ні Нікіта не розговорювалися. Але інфлюенсерка казала, що стосунки робили їм обом боляче. Тоді як Добринін підкреслював, що не зраджував дружину. Він дав зрозуміти, що був вірним, але додав, що це поширена історія в багатьох стосунках.

Даша й Нікіта продовжують разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках, спілкуються та мають можливість однаково проводити час з малюком.