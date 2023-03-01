Инфлюэнсер Даша Квиткова после разрыва с Никитой Добрыниным интригует новыми отношениями. Раньше она показывала букеты цветов, которые ей посылал поклонник, а теперь ответила, кто это был.

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Даша Квиткова о поклоннике

Блогерша призналась, кто именно засыпает ее цветами. Оказалось, что это – военный, по имени Богдан. Даша поддерживает с ним контакт.

Он сражается не первый месяц и я невероятно благодарна (он видел мои донаты), что он решил сделать мне приятно. И мы сейчас поддерживаем связь,

– рассекретила Квиткова.



Даша Квиткова о поклоннике / Фото с инстаграм-сториз

Интересно, что инфлюэнсер получает от поклонников не только цветы, но и дорогие подарки. На днях она показывала новый MacBook, который получил от загадочного мужчины. Но пока непонятно, это тот самый поклонник.

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