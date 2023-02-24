Після розриву з Нікітою Добриніним Даша Квіткова, схоже, готова до нових стосунків. Вона натякнула, що має залицяльника, в інстаграм-сторіз.
Читайте також Вигадала імʼя ще 10 років тому: Періс Гілтон зізналася, як назвала сина – перше фото
Даша Квіткова натякнула на залицяльника
Блогерка опублікувала фото подарунка, а саме новенький MacBook. Вона підкреслила, що це – презент не від Нікіти Добриніна, а іншого чоловіка.
Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що в тебе чогось немає, і він наступного дня тобі це дарує… Чоловік, мається на увазі, – людина чоловічої статі, не по штампу в паспорті,
– поділилась Даша Квіткова.
Скриншот з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова розійшлась з Нікітою Добриніним: останні новини
- Інфлюенсерка відповідала на закиди, що кинула Нікіту. Вона розповідала, що не готова була залишатися у стосунках, в яких боляче, як і сам Добринін. Водночас Даша додала, що не буде розповідати всі деталі розриву, але візьме на себе за це відповідальність.
- Нікіта Добринін підкреслював, що не зраджував дружину. Він дав зрозуміти, що був вірним, але додав, що це поширена історія в багатьох стосунках.
- Даша й Нікіта продовжують разом виховувати сина Лева. Вони перебувають у хороших батьківських стосунках, спілкуються та мають можливість однаково проводити час з малюком.