Квіткова показала в Instagram-сторіс, як вони з Добриніним влаштували для сина сімейний день. Зіркові батьки разом з Левом прогулювалися зоопарком.

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Блогерка показала, як вони з сином годувати тварин. Лев був дуже задоволений, що батьки змогли провести з ним час так весело. Колишнє подружжя розважали хлопчика.



Даша Квіткова на прогулянці з сином та Нікітою Добриніним / Фото з її інстаграм-сторіс

Втім, виглядало, що це дійсно бул просто прогулянка. Пара не показала жодного спільного фото. Тож, на примирення пари поки немає жодних натяків. Як раніше пояснювала Квіткова, зараз вони з Добриніним спілкуються виключно з питань виховання сина.



Даша Квіткова з сином Нікітою Добриніним побувала в зоопарку / Фото з її інстаграму

У квітні після розлучення з Добриніним Даша Квіткова вирішила з’їхати з їхнього спільного будинку. Блогерка разом із сином Левом переїхала на орендовану квартиру.

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