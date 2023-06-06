Квіткова показала в Instagram-сторіс, як вони з Добриніним влаштували для сина сімейний день. Зіркові батьки разом з Левом прогулювалися зоопарком.
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Блогерка показала, як вони з сином годувати тварин. Лев був дуже задоволений, що батьки змогли провести з ним час так весело. Колишнє подружжя розважали хлопчика.
Даша Квіткова на прогулянці з сином та Нікітою Добриніним / Фото з її інстаграм-сторіс
Втім, виглядало, що це дійсно бул просто прогулянка. Пара не показала жодного спільного фото. Тож, на примирення пари поки немає жодних натяків. Як раніше пояснювала Квіткова, зараз вони з Добриніним спілкуються виключно з питань виховання сина.
Даша Квіткова з сином Нікітою Добриніним побувала в зоопарку / Фото з її інстаграму
У квітні після розлучення з Добриніним Даша Квіткова вирішила з’їхати з їхнього спільного будинку. Блогерка разом із сином Левом переїхала на орендовану квартиру.
Що відомо про розлучення Квіткової з Добриніним: коротко
- Ще 21 січня блогерка оголосила про розрив з чоловіком. Закохані роз'їхалися. Добринін підтвердив, що бути окремо – це спільне рішення. Невідомо, чи Даша Квіткова та Нікіта Добринін вже розлучені офіційно.
- Раніше Даша наголошувала, що вони з Нікітою "в нормальних, людських, батьківських, спокійних стосунках", але бачаться і спілкуються лише з приводу Лева. "Нікіта може приїхати додому, коли хоче, побачити дитину, коли я є", – коментувала блогерка.
- Разом з тим вона дала зрозуміти, що повертатися до Добриніна не хоче, бо втомилася все вирішувати у стосунках, не хоче бути ініціатором і тягти все на своїх плечах.
- Додамо, що лише на початку вересня 2022 року Квіткова та Добринін повінчалися. Це сталося через 2 роки після шлюбу. Даша розповіла, що тоді це було бажання обох.