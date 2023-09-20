Особняк Квиткова и Добрынин продают за 320 тысяч долларов. в августе блоггер подтвердила, что через суд делит имущество с бывшим мужем.

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Квиткова продает совместный с Добрыниным дом

Объявление о продаже дома было опубликовано на платформе OLX еще 11 сентября. Поклонники уверены, что это дом Квитковой и Добрынина, ведь блоггер часто выкладывала фото оттуда.



Квиткова продает дом, где жила с Добрыниным / Коллаж 24 Канала

Дом Квитковой и Добрынина имеет три этажа. На первом есть кухня-гостиная, душевая и терраса с зоной барбекю. На втором этаже – спальня, ванная и детская комната. Третий этаж содержит спальню и гардеробную. Там тоже есть подвал.

Особняк расположен в селе Гатное, всего в 5 минутах от станции метро Теремки. Он имеет формат дуплекса и расположен в коттеджном городке на 4 дома одного стиля.



Квиткова продает дом под Киевом / Фото с сайта OLX.

Вся территория составляет 350 квадратных метров – кроме дома есть детская площадка, гараж и навес на 2 автомобиля. Вместе с домом отдают и генератор.

Квиткова продает общий дом з Добрыниным / Все фото с сайта OLX.

Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина: коротко