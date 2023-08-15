Ведучий і блогер Нікіта Добринін рідко висловлюється на тему розлучення. Та вчора повідомив про завершення всіх процесів та етапів.
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Нікіта Добринін про розлучення з Дашею Квітковою
Нікіта Добринін розповів, що період розлучення нарешті завершений, а всі питання врегульовані без судів. Він поділився, що може не хвилюватися за майбутнє сина Лева.
Цей непростий період в житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше – тепер я спокійний за майбутнє сина поруч,
– написав Нікіта Добринін.
Нікіта Добринін про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова на своїй сторінці теж підтвердила, що "все, нарешті, завершилося".
Даша Квіткова про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз
Розлучення Квіткової та Добриніна
- 21 січня Даша Квіткова оголосила про розрив з чоловіком. Закохані роз'їхалися, а згодом подали документи до суду. Добринін підтвердив, що бути окремо – це спільне рішення.
- 19 червня зіркове подружжя розлучилося офіційно та забрало документи з суду. Даша Квіткова зауважила, що між нею та Нікітою залишаються лише батьківські стосунки, адже вони спільно виховуватимуть сина.
- Нещодавно блогерка повідомила, що ділить майно з Добриніним через суд. Вони вирішили продати приватний будинок під Києвом. Схоже, процес поділу майна теж офіційно завершений.