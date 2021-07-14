Дякуємо, що вибрав нас, – Даша Квіткова назвала ім'я новонародженого сина

14 липня 2021 , 16:22
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Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Українська блогерка та дружина ведучого Нікіти Добриніна – Даша Квіткова, через добу після пологів розповіла, як звати її сина. Разом з коханим вона дала хлопчику ім'я Лев.

Після семигодинних пологів та доби відновлення Даша Квіткова розповіла публіці, як відбувався процес народження малюка, а також, як звати хлопчика.

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Дякуємо, що вибрав нас, Лев. Наш найкращий син,
– написала в інстаграмі Даша Квіткова.

Зірка також оприлюднила миловидне фото з сином, який ледь усміхався на знімку. Матуся щаслива тримати на руках свого сина.


Даша Квіткова із новонародженим сином Левом / Фото з інстаграму блогерки

Ще одним, не менш чуттєвим фото поділився у своєму інстаграму Нікіта Добринін. Там він разом з коханою дивляться одне на одного та тримають між собою малюка. 

Даша помножила нашу любов на мільйон. Відчуваю найсильнішу повагу до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап – пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові,
– зворушливо написав Добринін.


Щасливі батьки Нікіта і Даша тримають сина / Фото з інстаграму Добриніна

Як пройшла перша вагітність Даші Квіткової

  • Радісну звістку Даша повідомила у січні, коли відпочивала з чоловіком на Мальдівах. Вони давно планували малюка і поставилися до цього серйозно. Хоч вона довго не могла завагітніти.
  • Напередодні Дня святого Валентина подружжя дізналось, що стануть батьками хлопчика.
  • А згодом Даша Квіткова поділилась, що її син народиться в липні.
  • Наприкінці червня у жінки були тренувальні перейми. Вона вже збиралася їхати в пологовий будинок, проте все обійшлося.
  • 9 липня Квіткова святкувала день народження. Вона вирішила скасувати заплановану вечірку, оскільки погано почувалася.
  • 13 липня Даша і Нікіта стали щасливими батьками, коли в них народилась дитина.
Автор: Уляна Журба