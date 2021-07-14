После семичасовых родов и суток восстановления Даша Квиткова рассказала публике, как происходил процесс рождения малыша, а также как зовут мальчика.
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Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын,
– написала в инстаграме Даша Квиткова.
Звезда также обнародовала милое фото с сыном, который улыбался на снимке. Мама счастлива держать на руках своего сына.
Даша Квиткова с новорожденным сыном Львом / Фото из инстаграма блогера
Еще одним, не менее чувственным фото поделился в своем инстаграме Никита Добрынин. Там они вместе с любимой смотрят друг на друга и держат между собой малыша.
Даша умножила нашу любовь на миллион. Испытываю сильнейшее уважение к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап – роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждый день. Особенно новая сила любви,
– трогательно написал Добрынин.
Счастливые родители Никита и Даша держат сына / Фото из инстаграма Добрынина