После семичасовых родов и суток восстановления Даша Квиткова рассказала публике, как происходил процесс рождения малыша, а также как зовут мальчика.

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Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын,

– написала в инстаграме Даша Квиткова.

Звезда также обнародовала милое фото с сыном, который улыбался на снимке. Мама счастлива держать на руках своего сына.



Даша Квиткова с новорожденным сыном Львом / Фото из инстаграма блогера

Еще одним, не менее чувственным фото поделился в своем инстаграме Никита Добрынин. Там они вместе с любимой смотрят друг на друга и держат между собой малыша.

Даша умножила нашу любовь на миллион. Испытываю сильнейшее уважение к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап – роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждый день. Особенно новая сила любви,

– трогательно написал Добрынин.

Счастливые родители Никита и Даша держат сына / Фото из инстаграма Добрынина