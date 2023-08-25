У сльозах сповзла по стіні, – Даша Квіткова назвала діагноз 2-річного сина, який у лікарні

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна днями потрапив у лікарню. Блогерка розповіла, що сталося з сином та який у нього діагноз.

Блогерка Даша Квіткова кілька днів тому шокувала новиною про те, що її син потрапив у лікарню з хворобою. Вона зізналась, що піде з соцмереж, але таки розповідала фанам останні новини.

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Спершу у 2-річного Лева була лише підозра на пневмонію, але вона підтвердилась. Даша повідомила, що сину діагностували односторонню пневмонію.

Я просто у сльозах сповзла по стіні, коли лікар сказав, що у Лева підозра на пневмонію і треба госпіталізувати його. У Лева одностороння пневмонія, тому зараз він у лікарні. Тому ці дні ми тусуємося так, – поділилась Квіткова.



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз

З часом Лев почав почуватися краще. Вже сьогодні блогерка сподівається, що його відпустять додому.



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз

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