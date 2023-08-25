Блогерка Даша Квіткова кілька днів тому шокувала новиною про те, що її син потрапив у лікарню з хворобою. Вона зізналась, що піде з соцмереж, але таки розповідала фанам останні новини.

До теми Забрали в стаціонар, – 2-річний син Квіткової та Добриніна захворів: що відомо про стан малюка

На що захворів 2-річний син Квіткової

Спершу у 2-річного Лева була лише підозра на пневмонію, але вона підтвердилась. Даша повідомила, що сину діагностували односторонню пневмонію.

Я просто у сльозах сповзла по стіні, коли лікар сказав, що у Лева підозра на пневмонію і треба госпіталізувати його. У Лева одностороння пневмонія, тому зараз він у лікарні. Тому ці дні ми тусуємося так, – поділилась Квіткова.



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз

З часом Лев почав почуватися краще. Вже сьогодні блогерка сподівається, що його відпустять додому.



Даша Квіткова про стан сина / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, сина відвідував і зірковий батько – Нікіта Добринін. Вони проводили час разом і гралися. Як раніше розповідала Даша Квіткова, єдине спільне, що залишилося у неї з Нікітою – це батьківство та турбота про Лева. Нещодавно завершилися всі етапи шлюборозривного процесу у колишнього подружжя. Добринін прокоментував це так: "Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше – тепер я спокійний за майбутнє сина поруч".

Зіркові батьки та діти: останні новини