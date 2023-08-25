Блогер Даша Квиткова несколько дней назад шокировала новостью о том, что ее сын попал в больницу с болезнью. Она призналась, что уйдет из соцсетей, но все-таки рассказывала фанам последние новости.

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Сначала у 2-летнего Льва было только подозрение на пневмонию, но оно подтвердилось. Даша сообщила, что сыну диагностировали одностороннюю пневмонию.

Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и нужно госпитализировать его. У Льва односторонняя пневмония, поэтому сейчас он находится в больнице. Поэтому эти дни мы тусуемся так, – поделилась Квиткова.



Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз



Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз

Со временем Лев стал чувствовать себя лучше. Уже сегодня блоггер надеется, что его отпустят домой.



Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, сына посещал и звездный отец – Никита Добрынин. Они проводили время вместе и играли. Как ранее рассказывала Даша Квиткова, единственное общее, что осталось у нее с Никитой – это отцовство и забота о Льве. Недавно завершились все этапы бракоразрывного процесса у бывших супругов. Добрынин прокомментировал это так: "Мирно урегулированы все юридические вопросы, без судов, с учетом интересов сторон и ребенка. Самое главное – теперь я спокоен за будущее сына рядом".

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