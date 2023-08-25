Блогер Даша Квиткова несколько дней назад шокировала новостью о том, что ее сын попал в больницу с болезнью. Она призналась, что уйдет из соцсетей, но все-таки рассказывала фанам последние новости.
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Чем заболел 2-летний сын Квитковой
Сначала у 2-летнего Льва было только подозрение на пневмонию, но оно подтвердилось. Даша сообщила, что сыну диагностировали одностороннюю пневмонию.
Я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и нужно госпитализировать его. У Льва односторонняя пневмония, поэтому сейчас он находится в больнице. Поэтому эти дни мы тусуемся так, – поделилась Квиткова.
Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз
Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз
Со временем Лев стал чувствовать себя лучше. Уже сегодня блоггер надеется, что его отпустят домой.
Даша Квиткова о состоянии сына / Фото с инстаграм-сториз
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