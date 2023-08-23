2-річний Лев, який лише минулого місяця святкував свій день народження, захворів. Малюка забрали в стаціонар.

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2-річного Лева госпіталізували

У хлопчика в ніч на 22 серпня було погане самопочуття. У нього піднялася висока температура, відтак він погано спав. До того ж Даша знімала інстаграм-сторіс, в яких можна було почути кашель Лева.

Втім, згодом мама пішла на прогулянку з малюком. Здалося, що Леву полегшало. Однак через деякий час блогерка опублікувала сторіс, в якій зазначила, що вони повернулися з прогулянки додому, бо хлопець хотів спати. Згодом Квіткова заявила, що йде на деякий час з інстаграму, бо малюка поклали в стаціонар.



Сина Даші Квіткової госпіталізували / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім Даші, до лікарні також приїхав батько Лева та колишній чоловік блогерки – Нікіта Добринін. Він розповів, що в малюка підозра на пневмонію. Відтак хлопчику проводять різні обстеження. У своїх інстаграм-сторіс молодий батько більше показує сина. Лев вже краще почувається. Він навіть грався з батьками та малював у розмальовках.



Нікіта Добринін розповів про стан сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тут слід зазначити, що попри розлучення блогерка Даша Квіткова та ведучий Нікіта Добринін встановили батьківські взаємини. Вони разом займаються вихованням сина. Лев живе з мамою, водночас він часто їздить до тата, Нікіта також часом забирає його зі садочка.