Раніше Монатік розповідав, що сім'я прийняла рішення повернутися додому. До цього вони жили кілька місяців в Англії, передає 24 Канал.
Цікаво Дмитро Шуров привітав сина Лева з днем народження: як виглядає 19-річний юнак
Днями Ірина Монатік показала фото з Києва. Схоже, сім'я нарешті повернулася додому з-за кордону. Це виконавець підтвердив в ефірі телеканалу "1+1".
Монатік зізнався, що рішення сім'ї повернутися додому було непростим. Але його рідні щасливі.
Зараз мої малі, моя дружина в Києві. Я такий радий відчувати вас так близько, у мене зовсім інший вайб. Київ став Києвом, яким я люблю. Як би складно не було, ми зрозуміли одну важливу річ – сім'я рятує,
– відповів артист.
Раніше дружина Монатіка показала в інстаграм-сторіс, як щасливий Монатік обіймає своїх синів. Сім'я повернулася лише цього тижня.
Дружина Дмитра Монатіка показала фото з Києва / Скриншот
Що відомо про сім'ю MONATIK: коротко
- Дмитро Монатік довго приховував свої стосунки з Іриною. У 2015 році з’явилися чутки, що артист одружений і став батьком. Правда випадково розкрилася через співачку Юлію Саніну. Вона привітала зіркових колег, які стали батьками.
- Вперше відкрито про свою сім’ю Монатік заговорив лише у 2017 році. В інтерв'ю співак розповів, що разом з дружиною Іриною Демічевою виховує вже двох синів – Платона та Данила.
- Додамо, що своїх дітей, як і дружину, Монатік останні роки публічно показує у інстаграмі. Крім того, він не соромиться висловлювати почуття до дружини, це зворушує фанів.
- Якийсь час дружина співака з дітьми жила в Англії. Там хлопці навчалися у школі.