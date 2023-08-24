Раніше Монатік розповідав, що сім'я прийняла рішення повернутися додому. До цього вони жили кілька місяців в Англії, передає 24 Канал.

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Днями Ірина Монатік показала фото з Києва. Схоже, сім'я нарешті повернулася додому з-за кордону. Це виконавець підтвердив в ефірі телеканалу "1+1".

Монатік зізнався, що рішення сім'ї повернутися додому було непростим. Але його рідні щасливі.

Зараз мої малі, моя дружина в Києві. Я такий радий відчувати вас так близько, у мене зовсім інший вайб. Київ став Києвом, яким я люблю. Як би складно не було, ми зрозуміли одну важливу річ – сім'я рятує,
– відповів артист.

Раніше дружина Монатіка показала в інстаграм-сторіс, як щасливий Монатік обіймає своїх синів. Сім'я повернулася лише цього тижня.


Дружина Дмитра Монатіка показала фото з Києва / Скриншот

Що відомо про сім'ю MONATIK: коротко

  • Дмитро Монатік довго приховував свої стосунки з Іриною. У 2015 році з’явилися чутки, що артист одружений і став батьком. Правда випадково розкрилася через співачку Юлію Саніну. Вона привітала зіркових колег, які стали батьками.
  • Вперше відкрито про свою сім’ю Монатік заговорив лише у 2017 році. В інтерв'ю співак розповів, що разом з дружиною Іриною Демічевою виховує вже двох синів – Платона та Данила.
  • Додамо, що своїх дітей, як і дружину, Монатік останні роки публічно показує у інстаграмі. Крім того, він не соромиться висловлювати почуття до дружини, це зворушує фанів.
  • Якийсь час дружина співака з дітьми жила в Англії. Там хлопці навчалися у школі.