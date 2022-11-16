Брюнетка з коротким волоссям: Даша Квіткова показала, як виглядала у підлітковому віці

Блогерка Даша Квіткова опублікувала цікаве відео. Вона оприлюднила серію фото, на яких показала ,як виглядала у дитинстві та в підлітковому віці.

Даша Квіткова часто ділиться в мережі особистим контентом. Вона приєдналася до тік-ток тренду "Дайте мені трохи часу" та показала архівні кадри.

Дивіться також Наше домашнє укриття, – Даша Квіткова показала, як з сином ховалася від ракет

Як Квіткова виглядала у підлітковому віці

Виявляється, раніше в Даші Квіткової було коротке темне волосся. Тепер вона відростила своє волосся, пофарбувалася у блондинку. Блогерка кардинально змінила імідж і так їй подобається значно більше. Також, судячи з архівних фото, вона добре схудла та багато займалася спортом. Раніше одягала закритий одяг, а зараз не соромиться демонструвати підтягнуту фігуру у спідній білизні.

Архівні фото зірок