Брюнетка з коротким волоссям: Даша Квіткова показала, як виглядала у підлітковому віці
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Блогерка Даша Квіткова опублікувала цікаве відео. Вона оприлюднила серію фото, на яких показала ,як виглядала у дитинстві та в підлітковому віці.
Даша Квіткова часто ділиться в мережі особистим контентом. Вона приєдналася до тік-ток тренду "Дайте мені трохи часу" та показала архівні кадри.
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Як Квіткова виглядала у підлітковому віці
Виявляється, раніше в Даші Квіткової було коротке темне волосся. Тепер вона відростила своє волосся, пофарбувалася у блондинку. Блогерка кардинально змінила імідж і так їй подобається значно більше. Також, судячи з архівних фото, вона добре схудла та багато займалася спортом. Раніше одягала закритий одяг, а зараз не соромиться демонструвати підтягнуту фігуру у спідній білизні.
Архівні фото зірок
- Оля Цибульська любить пригадувати, якою була колись. В юному віці в Олі було довге волосся, насичений макіяж на обличчі. Вона, як і більшість дівчат, любила експериментувати з кольором волосся, тінями та одягом.
- Юлія Саніна також ділилася архівними світлинами. Перед камерою майбутня артистка позувала у світлій футболці та шортах у смужки. У руках вона тримала маленький мікрофон та співала.
- Світлана Тарабарова публікувала фото зі свого випускного, на яких позувала у фіолетовій сукні та з незвичним білявим волоссям.