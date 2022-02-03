Оля Цибульська любить пригадувати, якою була колись. Зірка не соромиться показувати архівні фотографії багатотисячній аудиторії шанувальників, тому часто поширює їх у мережі.
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Архівні фото Олі Цибульської
Артистка оприлюднила фотографії, на яких зображена в зовсім юному віці. В Олі довге волосся, насичений макіяж на обличчі. Вона, як і більшість дівчат, любила експериментувати з кольором волосся, тінями та одягом. Майбутня зірка обирала вбрання, яке гарно підкреслювало її струнку фігуру.
Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки
Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки
Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки
У коментарях шанувальники Цибульської зазначають, що на цих знімках її важко впізнати. Та Оля, як завжди, зачарувала вродою.
- "На першому фото взагалі нереально впізнати".
- "Я пам'ятаю цю Олю ще з "Фабрики зірок".
- "Я за усмішкою впізнала".
- "Навіть боюся уявити скільки це років пройшло".
- "Неймовірна!"
- "Красуня!"
Архівні фото українських зірок
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