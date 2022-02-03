Оля Цибульська любить пригадувати, якою була колись. Зірка не соромиться показувати архівні фотографії багатотисячній аудиторії шанувальників, тому часто поширює їх у мережі.

Зверніть увагу З г*мнюками треба прощатися, – Оля Цибульська пригадала, як розсварилась з відомим музикантом

Архівні фото Олі Цибульської

Артистка оприлюднила фотографії, на яких зображена в зовсім юному віці. В Олі довге волосся, насичений макіяж на обличчі. Вона, як і більшість дівчат, любила експериментувати з кольором волосся, тінями та одягом. Майбутня зірка обирала вбрання, яке гарно підкреслювало її струнку фігуру.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки

У коментарях шанувальники Цибульської зазначають, що на цих знімках її важко впізнати. Та Оля, як завжди, зачарувала вродою.

"На першому фото взагалі нереально впізнати".

"Я пам'ятаю цю Олю ще з "Фабрики зірок".

"Я за усмішкою впізнала".

"Навіть боюся уявити скільки це років пройшло".

"Неймовірна!"

"Красуня!"

Архівні фото українських зірок