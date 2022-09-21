Українська блогерка Даша Квіткова розповіла про проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнулась після народження сина. Ще в травні вона розповіла про гігрому – підшкірне утворення біля суглобів у вигляді шишки.

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Даша Квіткова про проблеми зі здоров'ям

Блогерка розповіла, що гігрома почала її турбувати, тому вона пішла до лікаря. Якщо самостійний масаж не допоможе, то може відбутись хірургічне втручання.

Була сьогодні у лікаря зі своєю гігромою. 1. Потрібно зробити УЗД. 2. Робити масажі самостійно та розминати. 3. Вирізати її лікар поки не хоче, подивимось на неї через два тижні. Може будемо робити пункцію або вже хірургічне втручання, якщо за два тижні масажів вона не стане м'якшою,

– поділилась Даша Квіткова.



Даша Квіткова про проблеми зі здоров'ям / Фото з інстаграм-сторіз

Про гігрому Даша розповідала кілька місяців тому, однак згодом це утворення почало заважати їй рухати рукою та робити фізичні навантаження.

Як розповіла Квіткова, гігрома в неї виникла через те, що вона часто носить маленького Лева на руках. У "зоні ризику" зазвичай спортсмени, музиканти, програмісти.

Через вагітність була й інша проблема

Після народження сина Даша Квіткова також поскаржилась на болі в спині. Завдяки обстеженню виявилось, що в її хребті є грижа. Це сталось тому, що її спина була не готова до вагітності. Тоді все обійшлось без хірургічного втручання – дівчині допомогли спеціальні масажі.

"Було боляче навіть сидіти. Початок покладено. Хочу привести себе в форму, бо спина має витримати другу вагітність".