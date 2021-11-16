Популярна українська співачка Світлана Тарабарова опублікувала серію фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона пригадала, як виглядала у 16 років.

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Архівні фото Тарабарової з випускного

15 років тому сталась важлива подія у житті артистки – вона закінчила школу та відсвяткувала це на випускному вечорі разом з друзями.

Для важливого заходу Світлана обрала фіолетову сукню у стилі нульових з прозорими вставками, яку доповнила довгими рукавичками. В юності співачка мала світле волосся, тоді як зараз вона обожнює свій яскравий помаранчевий відтінок.

Світлана Тарабарова захоплювалась музикою з дитинства, тож виступала навіть на своєму випускному вечорі.

На фото мій випускний і мої подруги дитинства Леся та Віра, з якими нам є що згадати, а от дітям розповісти мало що можемо. Ну і мій клас, і я, як завжди, із мікрофоном у руках. Це єдине, що не змінилося,

– поділилась спогадами Світлана Тарабарова.



Світлана Тарабарова на випускному з подругами / Фото з інстаграму зірки



Випускний Світлани Тарабарової / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники активно коментують архівні фото виконавиці. Вони діляться думками про те, коли зірка мала кращий вигляд.