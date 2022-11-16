Даша Квиткова часто делится в сети личным контентом. Она присоединилась к тренду тик-тока "Дайте мне немного времени" и показала архивные кадры.

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Как Квиткова выглядела в подростковом возрасте

Оказывается, раньше у Даши Квитковой были короткие темные волосы. Теперь она отрастила свои волосы, выкрасилась в блондинку. Блоггерка кардинально изменила имидж и так ей нравится гораздо больше. Также, судя по архивным фото, она хорошо похудела и много занималась спортом. Раньше одевала закрытую одежду, а сейчас не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру в нижнем белье.

Архивные фото звезд