Кацуріна сходила на шопінг. У магазині вона придивилася собі нову сукню, однак мала сумніви щодо неї, тож порадилася з коханим Дантесом. Раніше він привітав Дашу з 28-річчям та показав рідкісне фото разом.

Цікаво Даша Кацуріна відповіла, які в неї стосунки з Дантесом: фото листування пари

Як відреагував Дантес на сукню Кацуріної

Співаку дуже сподобалося, який виглядала на фото його дівчина в відкритій сукні. Володимир одразу написав Даші, аби та не роздумувала та одразу ж купувала.

"Бери! Дуже секс і гарно", – відповів дівчині співак.



Листування Даші Кацуріної та Володимира Дантеса / Фото з соцмереж Даші

Даша послухала коханого і сукню купила. Однак вона зазначила, що не впевнена, чи одягне її. "Є вірогідність, що я ніколи її не одягну", – написала Кацуріна.

Раніше ексдружина Володимира Дантеса, виконавиця Надя Дорофєєва, показала квартиру, в якій вона мешкає з бойфрендом Мішею Кацуріним. Парочка разом орендує житло.

Нагадаємо, що у січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися. Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.