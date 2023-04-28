Музикант Володимир Дантес поділився новим дописом на сторінці в інстаграмі. Цей пост він присвятив коханій Даші Кацуріній.

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Дантес привітав кохану

Сьогодні бізнесвумен святкує день народження – їй виповнилось 28 років. Володимир Дантес привітав кохану та поділився милими побажаннями.

"Дашо, з днем народження. У нас майже нема спільних світлин. Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємось. Але в цьому і є якась наша особливість… у нас немає часу на це. Ми намагаємось насолодитись один одним і прожити ці хвилини як змога якісніше. Я тебе сильно люблю. P.S. Бажаю спільних фото зі мною", – написав Дантес.

До допису артист таки поділився рідкісним спільним фото з Дашею. Пара позувала перед камерою в обіймах.



Володимир Дантес з коханою / Фото з інстаграму артиста

Шанувальники жартують у коментарях, згадують пару Наді Дорофєєвої та доєднуються до привітань:

"Це найуспішніший сезон "Міняю Жінку"";

"Як добре, що не облизуєте один одного. Щастя вам";

"Нарешті видно, що Вова щасливий, а не зморений стосунками";

"Гарна пара. Хай щастить".

Додамо, Володимир Дантес і Даша Кацуріна рідко говорять про стосунки. Та нещодавно музикант згадував колишню дружину. Він заступився за Надю Дорофєєву на шоу з Олексієм Дурнєвим, коли глядачка назвала співачку "не топ".

Також музикант зізнавався, що йому подобається спільна пісня Наді та Михайла Кацуріна. "У ньому багато правди, життя, душі", – сказав Дантес. Та потім іронічно додав, що його улюблений коментар під цією піснею: "А, вижили Дантеса із дому".