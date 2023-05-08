Кацурина сходила на шоппинг. В магазине она присмотрела себе новое платье, однако сомневалась в нем, и решила посоветоватся с любимым Дантесом. Ранее он поздравил Дашу с 28-летием и показал редкое фото вместе.

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Как отреагировал Дантес на платье Кацуриной

Певцу очень понравилось, который выглядел на фото его девушка в открытом платье. Владимир сразу написал Даше, чтобы та не раздумывала и сразу же покупала.

"Бери! Очень секс и красиво", – ответил девушке певец.



Переписка Даши Кацуриной и Владимира Дантеса / Фото из соцсетей Даши

Даша послушала любимого и платье купила. Однако она отметила, что не уверена, наденет ли его. "Есть вероятность, что я никогда его не надену", – написала Кацурина.

Ранее эксдружина Владимира Дантеса, исполнитель Надя Дорофеева, показала квартиру, в которой она проживает с бойфрендом Мишей Кацуриным. Парочка вместе арендует жилье.

Напомним, что в январе Дантес и Надя Дорофеева официально развелись. Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.