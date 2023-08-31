Поцілунки та турбота за дітьми: Кацуріна замилувала кадрами з Володимиром Дантесом

Зіркова пара зворушила мережу спільними фото. Обраниця співака Даша Кацуріна поділилася кадрами, як Володимир Дантес піклується про її дітей.

Раніше Дантес опублікував романтичне фото зі своєю коханою. Пара позувала в ніжних обіймах одне одного.

Цікаво Не лише Квіткова і Добринін: 7 гучних зіркових розлучень цього літа

Пара провела якийсь час окремо і днями нарешті зустрілася у Варшаві, де співак мав концерт. Даша та Вова провели три дні разом. Блогерка зазначила, що планувала відпочивати з коханим, але реальність була інша. Зокрема, Кацуріна показала відео, як Дантес купає її маленького сина.



Дантес купає сина Кацуріної / Скриншот з відео

Після цього вони разом відпочили у боулінг-клубі. У відео син Кацуріної Іван постійно повторював "Вова, Вова", тож Дантес поцілував хлопчика в щічку.



Дантес та Кацуріна з дітьми у боулінгу / Скриншот з відео

Кохана Дантеса вирішила пожартувати. Наслідуючи приклад сина, блогерка повторювала "Вова, Вова", після чого співак підійшов її поцілувати.



Володимир Дантес цілує Кацуріну / Скриншот з відео

Що відомо про стосунки Дантеса та Кацуріної