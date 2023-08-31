Раніше Дантес опублікував романтичне фото зі своєю коханою. Пара позувала в ніжних обіймах одне одного.
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Пара провела якийсь час окремо і днями нарешті зустрілася у Варшаві, де співак мав концерт. Даша та Вова провели три дні разом. Блогерка зазначила, що планувала відпочивати з коханим, але реальність була інша. Зокрема, Кацуріна показала відео, як Дантес купає її маленького сина.
Дантес купає сина Кацуріної / Скриншот з відео
Після цього вони разом відпочили у боулінг-клубі. У відео син Кацуріної Іван постійно повторював "Вова, Вова", тож Дантес поцілував хлопчика в щічку.
Дантес та Кацуріна з дітьми у боулінгу / Скриншот з відео
Кохана Дантеса вирішила пожартувати. Наслідуючи приклад сина, блогерка повторювала "Вова, Вова", після чого співак підійшов її поцілувати.
Володимир Дантес цілує Кацуріну / Скриншот з відео
Що відомо про стосунки Дантеса та Кацуріної
- Пара зійшлася близько року тому після того, як Дантес офіційно розлучився з Надею Дорофєєвою.
- На початку літа почалися чутки про розрив Вови і Даші. Але Дантес тоді розвіяв плітки про те, що розійшовся з Кацуріною. Закохані підтвердили стосунки, показавши спільне фото.
- Крім того, Даша вже знайома з мамою коханого. Минулого місяця артист замилував мережу рідкісними кадрами зі своєю мамою, Кацуріною та її дітьми. Родина разом провела час за містом.
- А нещодавно дівчина Дантеса зізналася, що натякає коханому на весілля. В контексті цього вона пожартувала про свого колишнього чоловіка та його дружину Дорофєєву.