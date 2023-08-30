24 Канал підготував добірку про зірок, які розлучилися протягом останніх трьох місяців. Схоже, що літо випробувало на міцність багато пар.

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Даша Квіткова та Нікіта Добринін

Зіркове подружжя почало стосунки ще на проєкті "Холостяк-9", а одружилося у 2020 році. Квіткова та Добринін прожили у шлюбі 3 роки та стали батьками чудового хлопчика Лева.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з соцмереж

Проте вже взимку цього року Даша повідомила, що вона та Нікіта більше не живуть разом. Причина розриву досі невідома. В мережі ходили чутки про зради, проте пара спростувала їх. Вже 19 червня подружжя оголосило про розлучення.

З сьогоднішнього дня наша історія офіційно має тільки одне продовження – батьківство найпрекраснішого хлопчика,

– написала вона.

Пара ще кілька тижнів судилася. Виявляється, Квіткова ділила майно з Добриніним, яке вони нажили у шлюбі. Весь судовий процес офіційно завершився 15 серпня.

Даніель Салем та Марія

Влітку Даніель Салем, який зараз воює у лавах ЗСУ, оголосив про розлучення з дружиною Марією. Зіркова пара перебувала у шлюбі близько 17 років. У них є донька Санта-Луна, зараз їй 8 років.



Даніель Салем з дружиною Марією / Фото з соцмереж

Виявляється, про розлучення подружжя задумувалося давно. Салем зізнався, що він та Марина зрозуміли це ще до початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, заява була подана, але пара все поставила на паузу через війну. А вже у червні вони почали процес розлучення. Артист додав, що він з Мариною є дуже ревнивими людьми. На його думку, це могло стати однією з причин розриву.

Сергій Жадан та Ірина Куніцина

Український письменник та співак Сергій Жадан 29 червня офіційно розлучився зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною. Виявляється, подружжя вже давно не живе сімейним життям.

Сергій та Ірина були разом 15 років і мають спільну доньку Марію.



Сергій Жадан з Іриною Куніциною та донькою / Фото Дмитра Чірика

Цікаво, що в мережі ходять чутки, Сергій Жадан зараз перебуває у стосунках зі співачкою Христиною Соловій. Пару вперше побачили разом навесні. Вони часто знімають спільні відео та виступають разом.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова

Ексучасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розлучився з дружиною, росіянкою Іриною Горбачовою. Пара одружилася лише в липні 2021 року, а тепер їхні долі розійшлися.

Коли саме пара припинила стосунки – невідомо, проте у червні російська актриса підтвердила чутки про розлучення зі співаком.



Антон Савлєпов та Ірина Горбачова / Фото з соцмереж

Додамо, що Ірина Горбачова, яка народилася в Маріуполі, зараз підтримує війну проти України. Вона підтримує "російську культуру" та вихваляється російськими фільмами. Водночас Антон Савлєпов перейшов на українську мову після 24 лютого 2022.

Софія Вергара та Джо Манганьєлло

Відома акторка, модель та суддя американського шоу талантів Софія Вергара розлучається з чоловіком, актором Джо Манганьєлло. Подружжя прожило в шлюбі 7 років.



Софія Вергара та Джо Манганьєлло / Фото з соцмереж

У липні зіркова пара зробила спільну офіційну заяву про розлучення. Вони повідомили, що для них це було складне рішення. Причини розриву подружжя невідомі.

Брітні Спірс та Сем Асгарі

Наприкінці серпня американську пресу облетіли новини про те, що закохані розходяться. Сем Асгарі подав на розлучення через "непримиренні розбіжності". Деякі ЗМІ пишуть про зраду співачки.

Додамо, що Брітні Спірс та Сем Асгарі були у шлюбі трохи більше року. Напередодні весілля вони уклали шлюбний контракт, згідно з яким чоловік не повинен отримати грошей від зірки.



Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото з інстаграму співачки

Рікі Мартін та Джван Йосеф

Співак розлучається з чоловіком після шести років шлюбу. Причину розриву зірки не повідомили. Додамо, що пара познайомилася в інстаграмі, у 2017 році Рікі Мартін і Джван Йосеф одружилися.



Рікі Мартін та Джван Йосеф / Фото з соцмереж

Згодом у них з'явилася донька та син від сурогатної матері. Також Рікі Мартін виховує синів-близнюків, які народилися завдяки сурогатній матері. Пара хоче зберегти хороші стосунки, щоб надалі разом виховувати дітей.