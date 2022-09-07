В новом посте Даша призналась, как хотела "присвоить" себе чужого мужа и потом за это поплатилась. Даже несмотря на то, что ее любимый имел женщину, она решила, что это не помешает ее счастью. И ей это удалось сделать.

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О "карме из е бич". Было мне 16, и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это безразлично, на нее безразлично. Я делала все, чтобы он пошел ко мне. Он ушел и женился на мне,

– рассказала Даша.

Говорит, что она повзрослела и много думала о себе и своих поступках, но ей было стыдно и больно за то, что произошло.

"Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", – поделилась Кацурина.

Она убеждена, что "надо быть с человеком, которого любишь, но поступать так, как бы ты желал, чтобы поступили с тобой".



Даша Кацурина намекнула уже на вторую "измену" Кацурина / Скриншот с телеграмму

Впоследствии она попросила читателей ее телеграмму не додумывать лишнего и не производить "расследований" с именем мужчины. Однако фанаты убеждены, что речь идет именно об эксчеловике Мише Кацурине, который закрутил роман с Надеждой Дорофеевой в начале 2022 года. Ведь мужчина впервые женился в 2013 году, но в феврале 2015-го развелся. Свою свадьбу он сыграл с Дашей в сентябре 2015-го.

То есть для Даши Кацуриной это был первый брак, а для Михаила – второй. У них есть двое детей, которые по очереди воспитывают. Отметим, что Дантес, бывший муж Дорофеевой, решил воссоединиться с Дашей. Следовательно, сложилась ситуация, что пары "обменялись" партнерами. Надя Дорофеева на днях отреагировала на роман своего экс-мужчины Дантеса, назвав это "хайпом и пиаром".