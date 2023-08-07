Акторці потрібно було вилікуватись якомога швидше, бо на наступний день вона мала безліч планів. Зокрема, були заплановані зйомки та виступ. Тож Дар'я звернулась до фанів про допомогу. Шанувальники не залишились осторонь і написали різні поради акторці, щоб швидше вилікуватись.

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Дар'я Петрожицька страждає від болю в шиї

Зірка розповіла, що заснула в незручному положенні. Відтак, коли прокинулась, зрозуміла, що зовсім не може повертати шиєю.

Страждаю від страшенного болю в шиї. Можу повертатися лише усім тілом. Чи то продуло, чи то потягнула,

– поділилася акторка.



Дар'я Петрожицька розповіла про біль в шиї / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дар'я звернулась до підписників за допомогою. На щастя, фани порадили акторці засіб. Його зірці придбала сестра, тож вона одразу ж ним скористалася. Ймовірно, засіб допоміг акторці, оскільки вона виставила нові інстаграм-сторіс, в яких поділилась, що продовжує працювати.



Дар'я Петрожицька на роботі / Скриншот з інстаграм-сторіс

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