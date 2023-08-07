Трінчер повечеряла з подругами в одному з італійських ресторанів. Проте вечір їм, за словами Анни, зіпсувала сварка з офіціанткою.

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Анна Трінчер посварилася з офіціанткою.

Зірка відвідала заклад з особливою концепцією – гості можуть сплатити 30 євро та замовити будь-яку кількість страв при умові, що вони з’їдять все. Однак, співачка була обурена, адже їх не попередили про те, що за страви, які залишаться, доведеться заплатити.



Трінчер влаштувала скандал ресторані / Скриншот

За її словами, перед замовленням вони спитали в офіціантки про систему оплати та правила.

Ми замовили страви, поїли дуже смачно. Залишилася одна порція ролів та ще трошки їжі. Вийшла офіціантка та каже, що ми будемо вимушені заплатити за те, що залишилося. Я сказала, що, на жаль, нас не попереджали про це, тому ми не будемо платити,

– сказала Трінчер.



Трінчер поскандалила в італійському ресторані / Скриншот

Водночас офіціантка не хотіла визнавати свою помилку та запевнила, що гості мали б самі прочитати правила. Трінчер вважає, що в розмові офіціантка навіть почала підвищувати голос та звинувачувати.

Справа взагалі не в грошах... Вона почала виходити на емоції, підвищувати голос, перебивати, казати, що це і так зрозуміло. А я спокійно пояснювала, що клієнти повинні знати правила ресторану,

– відповіла Анна.

Проте співачка не дуже засмутилася. Вона вважає цей конфлікт гарним уроком. Адже вперше в житті вона сварилася англійською. До того ж, це дало їй змогу опанувати емоції та вести конструктивний діалог.

"Я вперше в житті сварилася англійською мовою. Причому сварилася настільки аргументовано, спокійно. Вперше в житті у мене був такий "якісний" конфлікт, тому що я не відчувала емційної провини, не хотіла плакати, я спокійно людині пояснила", – додала Трінчер.



Трінчер про скандал в ресторані / Скриншот

Нагадаємо, що раніше співачка потрапила у конфузну ситуація. Під час ефіру шоу вона забула дату Дня Незалежності. Артистку висміяли в мережі, а вона сама визнала, що зганьбилася на всю країну.