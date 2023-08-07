Актрисе нужно было вылечиться как можно скорее, потому что на следующий день у нее было множество планов. В частности, были запланированы съемки и выступление. Дарья обратилась к фанам за помощью. Поклонники не остались в стороне и написали разные советы актрисе, чтобы быстрее вылечиться.

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Дарья Петрожицкая страдает от боли в шее

Звезда рассказала, что уснула в неудобном положении. Когда проснулась, поняла, что совсем не может поворачивать шеей.

Страдаю от страшной боли в шее. Могу поворачивать только всем телом. То ли продуло, то ли потянула,

– поделилась актриса.



Дарья Петрожицкая рассказала о боли в шее / Скриншот из инстаграмм-сторис

Дарья обратилась к подписчикам за помощью. К счастью, фаны посоветовали актрисе средство. Его звезде приобрела сестра, поэтому она сразу им воспользовалась. Очевидно, средство помогло актрисе, поскольку она выставила новые инстаграм-сторис, в которых поделилась, что продолжает работать.



Дарья Петрожицкая на работе / Скриншот по инстаграм-сторис

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