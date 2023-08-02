За словами артиста, спиртне допомагало йому закритися від себе та світу. Так він хотів розв'язати свої проблеми. Втім, зрештою зрозумів, що це не допомагає. Відтак навіть заявив, що вважає себе колишнім алкоголіком.

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Позитив розповів про алкогольну залежність

Артист зізнався, що здавав генетичні аналізи. Спеціалісти запевнили його, що тяга до спиртного не є спадковою, йому просто це подобається.

Це моральна слабкість. В такий спосіб ти намагаєшся закритися від себе та від світу. Я раніше думав, що це для того, щоб поговорити з собою, однак це не так. Ти навпаки робиш собі гірше, тому що в такому стані ти не знаходиш свої проблеми, а ще більше заглиблюєшся в них,

– сказав Олексій.

"Я б не сказав, що точно відмовився від цього. Але я вже знаю, як себе контролювати", – додав співак.

Повне інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн

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