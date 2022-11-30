Володимир Дантес вважає себе "чайлдфрішником" – вільним від дітей, хоч одного разу й говорив про поповнення публічно – коли донька Юрія Ткача Ліза прийшла на "Розсміши коміка".

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Чи хоче Дантес дітей від Кацуріної

Та куди там, бляха? Там двоє, куди ще третього? Собаку – максимум,

– віджартувався артист.

Нагадаємо, що в Даші двоє дітей від Міші Кацуріна – донька Олександра і син Іван. Дантес проводить з ними багато часу – водить до школи та розважається вдома. Він сам здивований, але йому це подобається. Співак навіть знаходить плюси в тому, що змінює підгузки.

"Я ж чайлдфрішник, до речі. Чайлдфрішник з двома дітьми. Я ніколи не думав, що це так круто. Діти – це вау. Діти – це так важко, це реально важко. І паралельно це так круто. Вони висмоктують з тебе енергію і тут же її віддають тобі. І найстрашніше – це те, що я починаю сумувати за ними", – поділився Володимир Дантес.

Володимир Дантес з дітьми Даші Кацуріної / Фото з інстаграму блогерки

Він наголосив, що йому не треба замінювати Саші та Івану батька, адже Міша теж їх виховує. "Тут взагалі все просто. Якщо ми говоримо про дітей, то в них є мама, і в них є тато. Діти живуть з мамою зараз, а про тата ніколи не можна нічого поганого казати. Як тато він (Міша Кацурін, – 24 канал) класний, проводить час", – заявив Дантес.

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