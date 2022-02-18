Після феєричного старту сольної кар'єри Володимир Дантес став ведучим гумористичного телешоу "Розсміши коміка". Учасницею одного з випусків стала 7-річна донька Юрія Ткача Ліза. Дівчинка так дотепно жартувала про зіркового татка, що довела його до сліз. Ця картина розчулила і чоловіка Дорофєєвої.
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Коли я дивлюсь у монітор і бачу твої очі, ось у такі моменти хочеться дитину, реально. Я бачу ці сльози, він просто неймовірний,
– заявив Володимир Дантес.
Що Дорофєєва і Дантес раніше казали про дітей
- У квітні 2021-го року співачка стверджувала, що не відкладає вагітність через старт сольної кар'єри, вони з чоловіком просто не готові. Дорофєєва відчувала шалений тиск людей, але не планувала народжувати дітей, щоб виправдати чиїсь очікування.
- Чотири місяці тому Володимир Дантес ділився, що теж "хоче жити безтурботно". Схоже, діти не входять у найближчі плани артистів, зараз вони з головою віддаються музиці.