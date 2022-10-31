32-річна Надя Дорофєєва досі не має дітей. Тому багато прихильників підозрюють, що вона є прихильницею childfree – свідомого бажання не народжувати дітей.

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Надя Дорофєєва зізналася, чи вагітна

Деякі шанувальники запідозрили Дорофєєву у вагітності. Артистка в інстаграм-сторіс зізналася, що не вагітна. Підтвердила свої слова, опублікувавши фото з оголеним плоским животом.



Надя Дорофєєва зізналася, що не вагітна / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Також підписники підозрюють, що вона є прихильницею childfree – свідомого бажання не народжувати дітей. Але Дорофєєва спростувала й ці чутки.

Ні. І на цьому очікуваному запитанні завершую наш із вами вечір,

– написала артистка в сторіс.



Надя Дорофєєва про childfree / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показала, як провела вихідні з коханим Михайлом Кацуріним. Закохані малювали картину на свіжому повітрі.